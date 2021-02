Duras est morte il y a vingt cinq ans et elle est encore là, présente à notre esprit et dans nos vies de lecteurs.

Marguerite Duras © Getty / Jacques Haillot/Sygma

Marguerite Duras a marqué. Petite femme immortalisée au 20ème siècle par le photographe Richard Avedon, en noir et blanc, de profil, facétieuse, elle attrape un morceau de sa jupe comme pour aller danser. Duras et ses excès de toutes sortes, son abus d’alcool ou cette manière de s’imposer dans la vie médiatique en se mêlant de tout, publiant des chroniques, des articles, usant de formules géniales et folles, « Morte, je peux encore écrire ! »

Duras, surtout, habitée par l’écriture. Plus de cinquante livres en cinquante ans, des Impudents à C’est tout en passant par Un barrage contre le Pacifique et l’Amant, un style qui évolue et devient culte au point d’être pastiché, des films aussi et du théâtre. Des histoires qui passent d’un livre à une pièce ou d’un livre à un film.

Une œuvre pleine de miroirs, de tiroirs, où tout fait écho. Duras était sur tous les fronts et nous allons nous en souvenir.

Avec

Laure Adler, journaliste, productrice de l'Heure bleue sur France Inter, et spécialiste de Marguerite Duras, qu'elle a interviewé à plusieurs reprises. Marguerite Duras, de Laure Adler est sorti chez Gallimard

Camille Laurens, écrivaine. Son dernier roman : Fille (Gallimard)

Fanny Ardant, comédienne. Elle a porté sur scène à de nombreuses reprises les textes de Marguerite Duras. Fanny Ardant lit Moderato cantabile, de Marguerite Duras, le CD est édité par les éditions des femmes, Antoinette Fouque (2021)

Benoit Jacquot, réalisateur. De sa relation privilégiée avec Marguerite Duras sont nés deux films, Ecrire et La mort du jeune aviateur anglais, sortis en coffret (1 DVD et 2 CD de textes lus par Fanny Ardant, éditions des femmes, Antoinette Fouque). Le film Suzanna Andler, adaptation de Marguerite Duras, avec Charlotte Gainsbourg et Niels Schneider sortira dès la réouverture des salles.

Reportage avec la photographe Hélène Bamberger qui a pendant de longues années photographié l’univers de Marguerite Duras. D'une quinzaine d'années de promenades en Normandie, elles ont réalisé ensemble un album : La Mer écrite (Editions Marval, 1996). Marguerite de Trouville a paru aux Editions de Minuit

Hélène Bamberger © Radio France / Vincent Josse

Programmation musicale :