Retrouvez l'univers de Simone de Beauvoir, dans ce grand atelier fantôme inspiré par les lectures : "Une mort très douce" et "La Cérémonie des adieux", son dernier livre paru en 1981. Un voyage dans les mémoires et les écrits d'une des femmes les plus influentes du XXe siècle.

Simone de Beauvoir, 1975 © AFP / STF

Pour évoquer la mémoire de Simone de Beauvoir :

Jean-Louis Jeannelle, professeur de littérature française des XIXème et XXème siècles à l'Université de Rouen. Il a co-dirigé Les Mémoires de Simone de Beauvoir dans la Pléiade.

Geneviève Fraisse, philosophe et historienne de la pensée féministe. Parmi ses ouvrages Le Privilège de Simone de Beauvoir ou Les excès du genre.

Annie Ernaux, écrivain.

Rebecca Amsellem, activiste féministe et fondatrice de la Newsletter « Les Glorieuses ». Chez Hoëbeke est sorti Les glorieuses, chroniques d’une féministe, recueil des chroniques

Reportage de Jean-Baptiste Urbain avec les comédiennes du collectif « Les filles de Simone », en ce moment en tournée en France avec leur spectacle Les secrets d’un gainage efficace.

Geneviève Fraisse, Rebecca Amsellem et Jean-Louis Jeannelle © Radio France / Vincent Josse

Programmation musicale :

Juliette Gréco – La passerelle

Duran Jones / The Indications « Morning in America »

Monteverdi – Madrigal guerrier et amoureux livre VIII par le Concerto Italiano

Sidney Bechet - Dans les rues d’Antibes

Beth Ditto – Heavy cross

Françoise Hardy – Le large

Sarah Vaughan – I cried for you

Fatoumata Diawara - Bonya

Cette émission a été diffusée la première fois le 10 février 2019.