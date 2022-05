Il est assoiffé de cinéma. Vivre sans tourner n’est pas envisageable. Plus de cinquante films avec les plus grands comédiens, une caméra qu’il aime manier, le cinéaste nourrit ses fictions de la vie dont il est encore, à 84 ans, un sacré gourmand. Bienvenue dans Le Grand Atelier de Claude Lelouch.

Claude Lelouch, réalisateur français, à Montmartre, le 25 avril 2022 © Radio France / Vincent Josse

Claude Lelouch habite Montmartre mais il habite surtout le cinéma. Rapide, il utilise son histoire et en invente d’autres, avec pour sujets, un homme, une femme, l’amour qui va et vient, la guerre, les tendres voyous. Un scénario surgit, un autre ne demande qu’à naître. Sur le bureau de sa société de production et de distribution, Les Films 13, les projets se télescopent. Il doit tourner, c’est une urgence. La caméra dansera autour des acteurs qui ne sauront pas toujours ce qu’ils jouent, pourvu qu’ils soient spontanés, pourvu que le film qu’ils tournent ressemble à la vie et que la musique s’invite et danse avec eux.

⟩ En première partie d'émission, Claude Lelouch s'entretient avec sa compagne Valérie Perrin, également co-scénariste de plusieurs de ses films et romancière. Son dernier livre Trois (Albin Michel, 2021) parait en livre de poche ; Arlette Gordon, une proche collaboratrice qui a travaillé aux côtés de Claude Lelouch durant trente ans, comme directrice de casting assistante à la réalisation, attachée de presse ; et le réalisateur Philippe Azoulay, qui signe Tourner pour vivre, un documentaire sur Claude Lelouch, tourné au cours des sept dernières années et qui sort le 11 mai 2022 au cinéma.

⟩ Dans la seconde partie, Claude Lelouch dialogue avec le réalisateur Stéphane Brizé, dont il a produit le film Entre adultes (2007),. Stéphane Brizé est aussi le réalisateur de Mademoiselle Chambon (2009), et La Loi du marché (2015). Claude Lelouch a invité également la metteuse en scène, créatrice du Théâtre du Soleil et animatrice de la troupe du même nom, Ariane Mnouchkine, qui est aussi scénariste et réalisatrice. Son père, Alexandre Mnouchkine a produit les premiers films de Claude Lelouch, Lelouch a de son côté produit Molière d'Ariane Mnouchkine, en 1978.

+ Avec un reportage, tourné avec Claude Lelouch dans le quartier de Montmartre, où il habite.

J'enregistre toute la musique de mes films avant, car à un moment donné je suis à court de mots, à court d'arguments, alors je fais écouter la musique du film et d'un seul coup les acteurs ressentent la sensibilité et la musique les dirige autant que mes paroles.

Bande-annonce du documentaire Tourner pour vivre, de Philippe Azoulay, sur Claude Lelouch (qui sort le 11 mai 2022) :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Archives et extraits

Archive d'Annie Girardot sur sa collaboration avec Claude Lelouch (INA, 1967)

Archive de Francis Lai sur la composition des musiques de films avec Claude Lelouch (Atout coeur, INA, 1986)

Archive de Sandrine Bonnaire sur la mise en scène de Claude Lelouch (Le Rendez-Vous, France Culture, 2014)

Extrait du film Les Misérables, de Claude Lelouch, scène avec Annie Girardot (1995)

Extrait du film Itinéraire d'un enfant gâté, de Claude Lelouch, scène entre Jean-Paul Belmondo et Richard Anconina

Archive sur la polémique autour du film Molière d'Ariane Mnouchkine (Antenne 2, Le Journal de 20h, 1978)

Extrait du film Molière, d'Ariane Mnouchkine, produit par Claude Lelouch (1978)

Extrait du film La Loi du marché, de Stéphane Brizé, scène Vincent Lindon (2015)

Programmation musicale