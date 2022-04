Elle fait partie de ces romancières que la société, aussi bancale soit-elle, passionne. Pour inventer des vies, elle fait confiance au réel et va sur le terrain. À la manière d'une journaliste, elle rencontre des avocats, des juges, des amoureux déçus, hommes, femmes, jeunes, vieux.

L'écrivaine Karine Tuil, au Théâtre Rive Gauche, en mars 2022 © Radio France / Vincent Josse

Sur sa table, les dossiers s'accumulent et permettent à cette ancienne étudiante en droit, trop traqueuse pour devenir avocate ou magistrate, de se mettre à l'écriture. Les grands thèmes ne lui font pas peur : le viol et la manière dont bourreau et victime éprouvent les faits, lisez Les Choses Humaines (Gallimard, 2019) ; l'usurpation d'identité et ses conséquences, lisez L'Invention de nos vies (Grasset, 2013) ; le quotidien professionnel et intime d'une juge anti-terroriste, lisez La Décision (Gallimard, 2022). Si ses romans sont politiques, ils n'oublient jamais l'humain, sa psychologie, ses doutes, ses forces et ses faiblesses, tout ce qui fait sa beauté, sa fragilité.

Le roman est le lieu du questionnement, et les questions sont politiques. J'essaye de comprendre à travers un livre ce qu'on vit dans notre société, raconter les conflits, raconter la violence, à travers une histoire romanesque, des personnages emblématique de notre société. Raconter a société dans toute sa complexité, dans toutes ses ambiguïtés, me permet aussi d'en comprendre ses mécanismes.

⟩ En première heure, Karine Tuil s'entretient avec l'avocate pénaliste au Barreau de Paris Julie Fabreguettes, qu'elle a beaucoup rencontrée pour l'écriture de son livre Les Choses humaines ; et la sociologue franco-israélienne Eva Illouz, spécialisée dans la sociologie des sentiments et directrice d'études à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), dont le dernier livre La fin de l'amour, enquête sur un désarroi contemporain est paru aux éditions Points, en 2021

⟩ En deuxième partie d'émission, Karine Tuil dialogue avec son amie Véronique Olmi, écrivaine de romans et de pièces de théâtre, co-fondatrice du festival théâtre Paris des Femmes, dont le dernier livre Le Gosse est paru en février 2022 aux éditions Albin Michel ; et l'écrivain Djamel Cherigui, épicier à Roubaix, qu'elle a conseillé pour la publication de son tout premier roman La Sainte Touche, paru en 2021 aux éditions JC Lattès. Djamel Cherigui sortira un deuxième roman à la rentrée littéraire de septembre 2022.

⟩ Avec un reportage tourné au Théâtre Rive Gauche, avec la metteuse en scène Johanna Boyé qui signe l'adaptation théâtrale du roman de Karine Tuil, L'Invention de nos vies (2013). La pièce se jouera au Festival d'Avignon du 7 au 30 juillet 2022 au Théâtre Actuel, puis à Paris, au Théâtre Rive Gauche, du 16 septembre au 31 décembre 2022.

La metteuse en scène Johanna Boyé et l'écrivaine Karine Tuil, au Théâtre Rive Gauche, en mars 2022 © Radio France / Vincent Josse

Archives et extraits :

Svetlana Alexievitch sur sa démarche littéraire, son travail d'enquête, de recherche, de sociologie et d'écriture – Emission Hors Champs, France Culture, 25/03/2014

Extrait du film Les Choses humaines d'Yvan Attal (2021), adapté du roman éponyme de Karine Tuil (2019)

Robert Badinter sur le problème de la prison et son échec, en quoi elle fabrique le crime plus qu'elle ne le réprime – Emission Les guetteurs du siècle, France Inter, 12/07/1992

Simone de Beauvoir sur l'avènement de sa conscience féministe et l'écriture du Deuxième Sexe – Emission Nuits magnétiques, France Culture, 02/02/1979

Philip Roth sur son rapport à l'écriture : il faut abandonner toute forme d'autocensure – Archive INA non datée

Programmation musicale :