Depuis plus de trente ans, Miossec écrit, compose et chante et depuis quelques années seulement, il a découvert le plaisir de la scène après des années de souffrance.

Christophe Miossec © Radio France / Vincent Josse

On le dit timide, ce musicien brestois, il l’est sans doute. Mais en scène, depuis ses débuts en 1995, avec le disque "Boire", il sort de lui-même pour chanter, crier, les brûlures de l’amour, les plaies, les bosses, les cœurs qui flanchent, avec une verve poétique et vivifiante.

Doué pour l’écriture, cet ancien salarié de Ouest France offre aussi des chansons à celles et ceux qui le lui demandent, à Jane Birkin, Bashung, à Gréco, Johnny Hallyday ou Dani .

Miossec est en tournée en France, toutes les dates sur son site officiel, et le 31 mars à La Cigale à Paris

Eliott Armen © Radio France / Richard Dumas

Avec :

Dani . Son dernier album : Horizons dorés (Washi Washa/Warner Music France, 2020). La nuit ne dure pas (autobiographie), est sorti en 2016 aux éditions Flammarion. Dani sera au Festival Voix de femmes de Saint Martin de Crau le 17 mars.

. Son dernier album : Horizons dorés (Washi Washa/Warner Music France, 2020). La nuit ne dure pas (autobiographie), est sorti en 2016 aux éditions Flammarion. Dani sera au Festival Voix de femmes de Saint Martin de Crau le 17 mars. Raphael Rosalba , champion de France de Backgammon

, champion de France de Backgammon Reportage à la Cigale à Paris avec Christophe Miossec

Richard Dumas , photographe. Auteur de la photo de l'album Boire de Miossec

, photographe. Auteur de la photo de l'album Boire de Miossec Laurent Chauvaud , directeur de recherche au CNRS, océanographe à l'Observatoire marin de Brest. Auteur de La coquille Saint Jacques sentinelle de l'Océan, aux éditions des Equateurs

, directeur de recherche au CNRS, océanographe à l'Observatoire marin de Brest. Auteur de La coquille Saint Jacques sentinelle de l'Océan, aux éditions des Equateurs Eliott Armen, musicien et chanteur. En première partie de Ariane Moffatt au Café de la Danse à Paris le 22 Février prochain. Son prochain album Helium Balloons sortira au printemps.

