Nina Companeez la révèle dans « les Dames de la Côte ». Truffaut lui ouvre grand les portes du cinéma dans « La Femme d’à côté » et « Vivement dimanche ». Depuis, d’autres désirent sa longue silhouette, ses yeux noirs, son mystère et la musique de sa voix.

Fanny Ardant © Getty / Samantha Zucchi/Insidefoto/Mondadori Portfolio

Alain Resnais lui offre des rôles, Ettore Scola, Zeffirelli, puis Berri ou Aghion et récemment Maïwen ou Nicolas Bedos. Elle forme avec des comédiens des couples inoubliables, Depardieu ou Gassmann et aujourd’hui, Melvil Poupaud qui dans « Les jeunes Amants » de Carine Tardieu tombe amoureux du personnage qu’elle incarne, faisant fi de la différence d’âge. Une place de choix au cinéma, le plaisir aussi de réaliser, de diriger et un goût inaltérable de la scène, au théâtre ou à l’opéra.

Fanny Ardant est l'invitée du festival Variations classiques d'Annecy , du 27 au 29 janvier. Deux soirées exceptionnelles lui sont consacrées : Cassandre de Michael Jarrell avec le Lemanic Modern Ensemble dirigé par Pierre Bleuse et Aurelia Steiner de Marguerite Duras

Les jeunes Amants , film de Carine Tardieu avec Fanny Ardant, Melvil Poupaud sortira le 2 février.

Avec :

Sonia Wieder Atherton , violoncelliste. Le 28/01 au Festival Variations classiques d'Annecy, où elle accompagne Fanny Ardant pour une lecture d'Aurélia Steiner de Marguerite Duras. Ses derniers enregistrements : Chants juifs, Cadenza ou encore les Suites 1 et 2 de Bach.

Yannick Haenel , écrivain. Parmi ses derniers textes : Le désir comme aventure ou La solitude Caravage (Fayard)

Jean-Paul Scarpitta, metteur en scène d'opéra et directeur du Festival Idéal au Potager du roi

