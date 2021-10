C’est un artiste d'un autre temps. Non pas que son temps était mieux que le nôtre, mais des artistes comme lui n'existent plus. Né il y a un siècle dans une famille d'émigrés italiens communistes, ouvrier à 11 ans, il rêve de cinéma et de music-hall.

Yves Montand © Getty / Reg Lancaster/Express

A force d'acharnement et de rencontres décisives, il réalise son rêve : devenir vedette, sur scène et à l’écran, sans jamais oublier l’engagement politique familial de gauche, même s’il rompt avec le communisme.

A travers le choix de ses chansons, de ses films, Montand s’engage, en plus des pétitions, des manifestations, de l’argent versé à des associations, à des familles dans le besoin. Saltimbanque, mais pas somnambule, il n’a pas l'espoir de changer le monde mais du moins de participer à son amélioration, fidèle à cette phrase de l’auteur américain Fitzgerald : “il faudrait comprendre que les choses sont sans espoir et être pourtant décidé à les changer.”

Yves Montand aurait 100 ans, le 14 octobre 2021.

Avec :

Jean-Louis Livi, producteur et neveu d'Yves Montand

Alain Remond, journaliste et écrivain. Auteur de Yves Montand, aux éditions H.Veyrier. Son dernier livre Ma mère avait ce geste, est sorti chez Plon

Costa Gavras, réalisateur, entre autres, de Compartiment tueurs, l'Aveu ou Z avec Yves Montand

Le documentaire d'Yves Jeuland Montand est à nous , co-écrit avec Vincent Josse sera diffusé sur France 3 le 14 octobre à 21H.

, co-écrit avec Vincent Josse sera diffusé sur France 3 le 14 octobre à 21H. Montand ou la force du destin, de Carole Amiel, Luc Arriba et Valentin Livi (La Martinière)

Costa Gavras © Radio France / Vincent Josse

Programmation musicale :