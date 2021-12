L’identité en général, l’identité “queer” en particulier, le genre, la mémoire de ce que l’on a vécu, de ses victoires, les traces qu’on laisse, l’intimité, les visages et les corps de celles et ceux qu’on voit trop peu, tout cela chez lui fait cinéma.

Sebastien Lifshitz © Radio France / Vincent Josse

Dans les années 90, on allait voir ses fictions, « les Corps Ouverts », « les Terres froides », « Presque rien », films dans lesquels la découverte du désir et du trouble que cela suscite étaient présents. Puis son cinéma s’est épanoui dans ce qu’on appelle le documentaire. Le cinéaste documente le réel, s’intéresse à des personnes, des aventures humaines.

« Bambi », une femme née dans le corps d’un garçon revient sur son parcours et sa métamorphose. « Les Invisibles », des hommes et des femmes âgées racontent l’homosexualité à un moment où celle-ci était plus cachée qu’aujourd’hui. « Adolescentes », deux jeunes filles grandissent sous nos yeux, durant 4 ans.

Ce qu’il filme ? Des individus qui se livrent, hommes, femmes, ados, enfants dont nous écoutons le récit ou suivons la vie.

Avec :

Bambi (Marie-Pierre Pruvot). Née Jean-Pierre en Algérie, elle devient « Bambi », figure mythique des cabarets parisiens des années 50-60, avant d'entamer une carrière de professeur de lettres. Son site officiel

(Marie-Pierre Pruvot). Née Jean-Pierre en Algérie, elle devient « Bambi », figure mythique des cabarets parisiens des années 50-60, avant d'entamer une carrière de professeur de lettres. Son site officiel Muriel Meynard , productrice de documentaires au sein du collectif AGAT Films - Ex Nihilo

, productrice de documentaires au sein du collectif AGAT Films - Ex Nihilo Claire Burger , cinéaste. Son dernier film "C'est ça l'amour", avec Bouli Lanners, est sorti en 2019

, cinéaste. Son dernier film "C'est ça l'amour", avec Bouli Lanners, est sorti en 2019 Philippe Jacquier, ancien producteur de cinéma, codirecteur avec sa femme Marion Jacquier de la galerie Lumière des Roses à Montreuil

Programmation musicale :