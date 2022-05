Il pourrait être aujourd’hui un scientifique à la retraite, après une longue carrière passée à l’institut Pasteur. Mais il a choisi, jeune homme, en 1972, un autre destin. Le chercheur en génétique cellulaire s’est installé dans la région de l’Himalaya.

Matthieu Ricard, moine bouddhiste, écrivain et photographe (Paris, 31 janvier 2017) © AFP / Joël Saget

Assis en tailleur, il a reçu l’enseignement de maîtres avant de porter la robe de moine bouddhiste. Il est donc allé vers son risque, comme disait le poète René Char, le risque d’être confronté à soi-même, en prenant le chemin de la méditation. On l’imagine heureux, dans son ermitage, en train de contempler mais n’oublions pas que pour le moine, l’action est aussi indispensable. Il se lève aussi souvent qu’il s’assoie pour aider, avec son association humanitaire Karuna-Schechen qui prend en charge les plus vulnérables. Comment faciliter l’accès au soin, à l’éducation. Il traduit en français le dalaï-lama et il est photographe, pour partager cette beauté qui s’offre à lui. A l’instar du photographe Henri Cartier Bresson qui affirmait : “le photographe est un voleur, voler oui, mais pour donner”.

⟩ En première partie d'émission, Matthieu Ricard s'entretient avec le médecin et militant Xavier Emmanuelli, cofondateur de Médecins Sans Frontière, fondateur du SAMU social et ancien Secrétaire d'Etat chargé de l'Action humanitaire d'urgence (1995-1997). Très engagé contre la précarité et pour l'accueil des migrants, il a écrit plusieurs livres sur ces sujets dont Accueillons les migrants - Ouvrons nos portes, ouvrons nos coeurs (L'Archipel, 2017) et dernièrement Se reconstruire dans un monde meilleur, avec Boris Cyrulnik (Humensciences, 2021). Puis avec Corinne de Conti, directrice du Toit de La Grande Arche (La Défense, Paris), dont l'espace culturel situé sur les toits de l'Arche de la Défense accueille régulièrement des expositions photographiques, dont celle de Matthieu Ricard : Hymne à la beauté, qui se tient jusqu'au 30 novembre 2022.

⟩ En seconde partie d'émission, Matthieu Ricard discute avec le photographe animalier Vincent Munier, qui part souvent dans des contrées lointaines à la recherche du loup arctique, du harfang des neiges ou de la grue du Japon. Il a créé sa maison d'édition et société de production Kobalann, pour l'aider dans ses travaux, et vient de sortir le film-documentaire La Panthère des Neiges, en décembre 2021, sur son expédition au Tibet avec l'écrivain et voyageur Sylvain Tesson, à la recherche de la panthère des neiges. Puis avec Yann Arthus-Bertrand par téléphone, photographe, grand reporter, réalisateur, militant et créateur de la Fondation Goodplanet. Depuis son livre et son documentaire La Terre vue du ciel, qui l'ont rendu célèbre, on lui doit bon nombre d'ouvrages sur la beauté et la fragilité de notre planète, ainsi que les documentaire Home (2009), Human (2015) et Woman (2019). Il vient également de sortir le livre Legacy, notre héritage (La Martinière, 2021), accompagné d'un documentaire du même nom.

Le photographe animalier Vincent Munier, aux côtés de Matthieu Ricard dans son "Grand Atelier" sur France Inter © Radio France / Vincent Josse

+ Avec un reportage avec la philosophe Fabienne Brugère, professeure à l'Université Paris-VIII et présidente de l'Université Paris Lumière, visitant l'exposition photographique de Matthieu Ricard, Hymne à la beauté, à La Grande Arche. Elle est notamment l'auteure des livres L'Ethique du care (PUF, 2011), La Fin de l'hospitalité avec Guillaume Le Blanc (Flammarion, 2017) et dernièrement Le Peuple des femmes, un tour du monde féministe avec Guillaume Le Blanc (Flammarion, 2022).

La philosophe Fabienne Brugère, devant une photo de Matthieu Ricard, dans son exposition "Hymne à la beauté" à La Grande Arche © Radio France / Vincent Josse

Extraits et archives :

Archive de Christophe André, sur le bonheur associé à l'égoïsme est un cliché – Emission Service Public, France Inter, 2011

Archive de Christian Bobin, sur la beauté et l'émerveillement – Emission La Grande Librairie, France 5, 2018

Extrait du film documentaire La Panthère des Neiges de Marie Amiguet et Vincent Munier, avec Vincent Munier et Sylvain Tesson (2021)

Programmation musicale