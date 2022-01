Son lit est son bureau de travail. Elle associe l'écriture à la volupté. Ecrire dans le plaisir est une obligation et n'a qu'un but : contaminer le lecteur.

Nous recevons aujourd’hui une romancière dont il est possible de brosser le portrait de mille façons. Nous recevons une romancière prix Goncourt pour « Pas pleurer », auteur de « la Compagnie des spectres » et de « Rêver debout », nous recevons une pédopsychiatre devenue romancière, nous recevons la fille de réfugiés espagnols, une enfant de la cité Hlm d’Auterive, en Haute Garonne dont « les parents ne possédaient pas de bagnole et pas assez de fric pour lui acheter Mickey, qui parlaient le français comme des vaches espagnoles, qui disaient qu’ils avaient mangé une moulette au lieu de dire qu’ils avaient mangé une omelette, qui se confondaient en excuses dès qu’ils avaient le sentiment de déranger, c’est à dire souvent ». Là, j’avoue, j’ai volé un extrait de l’un de ses entretiens.

Le dernier livre de Lydie Salvayre Rêver debout est paru au Seuil

Mohamed Mbougar Sarr, écrivain. Prix concourt 2021 pour La plus secrète mémoire des hommes (Editions Philippe Rey et Jimsaan)

Alain Blondel, peintre

Chloé Delaume, écrivaine. Son dernier roman Le Cœur synthétique, est sorti au Seuil. Certainement pas ressortira en mars prochain aux éditions Points, préfacé par Lydie Salvayre

Stéphane Bikialo, professeur de Langue et Littérature françaises XXème-XXIème siècles à l'Université de Poitiers. Directeur d'ouvrage de Lydie Salvayre, sorti en février 2021 aux éditions Classiques Garnier

