On pourrait s’amuser à recenser tout ce qu’on dit de lui. “Il fait du rap”, “il fait du slam”, “il est conteur”, “chanteur lyrique”. Il vient de “la banlieue dure” (Créteil). Il est “un auteur compositeur interprète LGBT” et c’est un “jeune”. Bienvenue dans Le Grand Atelier d'Eddy de Pretto...

Eddy de Pretto en concert lors de la Cérémonie des Césars 2019 à la Salle Pleyel (Paris, 22/02/2019) © Getty / Stéphane Cardinale - Corbis

À chaque définition de lui, il faut mettre des guillemets. À toutes ces cases, le musicien de 28 ans préfère la liberté, celle de dire qu'il n'est pas une chose en soi, un état, mais un être multiple qui, avec ses mots et ses mélodies, espère toucher le plus grand monde, hommes, femmes, hétéros, homos, jeunes et vieux. Comme un chanteur traditionnel au fond, il n'a pas d'autre désir, le micro à la main, que de transmettre un message ou simplement transmettre une émotion.

Avec sa voix claire et forte, Eddy de Pretto chante les histoires d'un jeune homme d'aujourd'hui. Son premier album Cure est paru en 2018, et le second À tous les bâtards est sorti en 2021.

⟩ En première heure, Eddy de Pretto s'entretient avec l'auteur de théâtre et le metteur en scène Joël Pommerat à qui l'on doit Au monde, Les Marchands, Je tremble, Ça ira (1) Fin de Louis, Cendrillon... Cette pièce Cendrillon est reprise au Théâtre de la Porte Saint-Martin, à Paris, du 3 mai au 19 juillet 2022, Le Petit Chaperon Rouge est joué du 18 au 22 mai au Théâtre Nanterre-Amandiers, et Contes et Légendes est en tournée dans toute la France ; présent également, le comédien de théâtre et de cinéma et metteur en scène, Vincent Macaigne, à l'affiche du dernier film de Gustave Kervern et Benoît Delépine, En même temps. Il s'est également illustré dans le film Médecin de nuit, d'Elie Wajeman. Vincent Macaigne a déjà réalisé un film Pour le réconfort, et de nombreuses pièces : Au moins j'aurai laissé un beau cadavre, Idiot ! parce que nous aurions dû nous aimer, En Manque, Je suis un pays et Voilà ce que jamais je ne te dirai.

⟩ En deuxième heure, Eddy de Pretto dialogue avec le collectif de danse (LA)HORDE ,Marine Brutti, Jonathan Debrouwer et Arthur Harel. Ils ont repris la direction du Ballet National de Marseille. On leur doit le spectacle Room With a View réalisé avec le musicien Rone au Théâtre du Châtelet, leur pièce To Da Bone que l'on verra au théâtre de la Ville, aux Abbesses, à Paris, du 23 au 25 mai 2022, et leur dernière création Roomates, à l'Espace Cardin, du 25 mai au 04 juin ; l'éclairagiste et scénographe François Beuchot, spécialisé dans les concerts et les défilés, qui travaille avec Eddy de Pretto depuis ses débuts, et Pierre Audiger, responsable du Grand Prix Poésie 2022 de la RATP et de toutes les activités culturelles du groupe.

⟩ Avec un reportage tourné avec le poète et romancier, Omar Youssef Souleimane , réfugié franco-syrien à Paris. Son dernier livre s'intitule Une chambre en exil aux éditions Flammarion (2022).

C'est drôle, j'ai toujours eu en moi une croyance profonde qui expliquait que j'allais réussir dans mes rêves, que j'allais toucher mon rêve d'enfant : faire de la scène, du théâtre ou de la chanson, J'avais envie d'être sur la scène, avec une notion de projection : de mettre la lumière, de mettre en scène, de se mettre en scène, de se présenter pour raconter des histoires.

Eddy de Pretto est le président du Grand Prix Poésie 2022 de la RATP , pour lequel les candidatures sont ouvertes jusqu'au 19 avril. Après une pré-sélection du jury, une phase de vote sera ouverte au public du 13 au 25 juin. La cérémonie aura ensuite lieu le 07 juillet et les poèmes lauréats seront affichés dans les transports en commun dès le 18 juillet. Pour participer, ou pour avoir plus de renseignements, rendez-vous ici !

Eddy de Pretto sera en concert : le 21 avril, au Festival Le Printemps de Bourges , le 11 mai, au Zénith de Paris et en tournée dans tous les Zénith en France. Retrouvez tout le programme de la tournée sur son site, juste-là !

Le poète syrien réfugié en France Omar Youssef Souleimane © AFP / Vincent Josse

Extraits et archives :

Medley sur Eddy de Pretto (Normal, Fête de trop, Bateaux-Mouches, Kid, Random)

Edouard Louis sur le monde de son enfance où la masculinité était omniprésente – Boomerang, France Inter, 2018

Lecture de L'Innommable de Samuel Beckett par Michel Bouquet – Anthologie vivant, RTF, 1963

Programmation musicale :