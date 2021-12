L’occupation, le génocide sont ses grands sujets mais au-delà, c’est la violence de l’histoire qui s’invite dans ses pièces. Sans prêchi-prêcha, sans volonté didactique, ses histoires sont simples, profondes et même drôles.

L’écriture a-t-elle sauvé Jean-Claude Grumberg ? Le mot est peut-être trop fort, l’écriture l’a sinon sauvé du moins aidé à traverser la vie. Enfant, son père et son grand-père disparaissent. Déportés, ils ne reviendront pas et le petit garçon passe son enfance accompagné de son frère à Moissac, dans le Tarn et Garonne.

Adolescent, il apprend le métier de tailleur, comme son père, mais ce qu’il aime, c’est le théâtre. Il devient comédien et pour jouer ce qu’il a envie de jouer, il écrit du théâtre. Doué et prolifique, il s’épanouit clairement davantage avec une plume à la main qu’avec une paire de ciseaux. Une quarantaine de pièces comme "Dreyfus" ou "L’Atelier" qu’il a lui-même mis en scène et dans laquelle il s’est distribué.

Cet auteur est doué aussi pour le cinéma ou la télévision. Du "Dernier métro" à "Thérèse Humbert" en passant par "Amen" de Costa Gavras, scénariste ou co-dialoguiste, il sait faire. Son dernier ouvrage est un livre écrit à la mort de sa femme. Dans “Jacqueline Jacqueline”, il regarde ces années d’amour et Jacqueline le regarde écrire. Récit intime sur un couple rieur et fusionnel.

"Jacqueline Jacqueline", de Jean-Claude Grumberg, aux Editions du Seuil

Avec :

Christine Murillo, comédienne, ancienne sociétaire de la Comédie Française.

Marianne Rubinstein, romancière, essayiste, maître de conférences en économie à Sorbonne Université. Parmi ses ouvrages : "Tout le monde n’a pas la chance d’être orphelin" (préfacé par Serge Klarsfeld), enquête sur les enfants des orphelins juifs de la Shoah (Editions Verticales, 2002).

Michel Hazanavicius, acteur, réalisateur et scénariste ("The Artist", "OSS 117"...). Il prépare une adaptation en animation de "La plus précieuse des marchandises" de Jean-Claude Grumberg

Yves Jeuland, réalisateur. Parmi ses nombreux films : "Comme un juif en France" (2007), "Charlie Chaplin, le génie de la Liberté", co-auteur : François Aymé (2020), ou "Montand est à nous", co-auteur : Vincent Josse (2021)

Jean-Claude Lallias, professeur de Lettres, conseiller pour le Théâtre à la délégation Arts et Culture (réseau-canopé, Ministère de l’Education nationale)

Serge Kribus, auteur, scénariste, metteur en scène et comédien. La pièce "Clara Haskil", avec Laetitia Casta se jouera du 5 au 23 janvier au théâtre du Rond Point à Paris du 5 au 23 janvier 2022, puis en tournée en France.

Entretien enregistré entre Jean-Claude Grumberg et sa fille Olga Grumberg, comédienne

