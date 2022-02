Sa beauté, sa personnalité et son talent attirent les metteurs en scène et réalisateurs. Comment oublier “Ma nuit chez Maud”, “Raphael ou le débauché”, “La bonne année”, Rohmer, Deville, Lelouch. Ainsi que sa présence sur scène dans un répertoire si varié, de Molière à Pinter, de Feydeau à Poiret.

Françoise Fabian © Radio France / Vincent Josse

C’est une fille de la mer. Elle a grandi sous le soleil de l’Algérie et ce ne sont pas les événements qui l’ont amené à Paris, c’est l’amour de la littérature et du théâtre.

A l’aube des années 50, loin de sa Méditerranée natale, elle entre au Conservatoire et elle, jeune femme seule à Paris et sans le sou a pour protecteurs, une bande de joyeux drilles qui s’appellent Jean Rochefort, Jean-Pierre Marielle ou Jean-Paul Belmondo.

Aujourd’hui, celle qui eut deux amours, Jacques Becker puis Marcel Bozzuffi pourrait s’adonner uniquement à sa passion préférée, la lecture, mais elle aime toujours autant tourner, on l’a vue récemment dans "Rose" d’Aurélie Saada et quand on le lui propose gentiment, elle chante aussi, volontiers, elle, l’ancienne pianiste.

Avec :

Alex Beaupain, chanteur et musicien, producteur de l'album de Françoise Fabian. Son dernier album : Love on the beat, reprises des chansons de Serge Gainsbourg

Stéphane Foenkinos, réalisateur, directeur de casting et photographe

François Morel, en tournée avec différents spectacles dont J'ai des doutes, Tous les marins sont des chanteurs ou Le dictionnaire amoureux de l'inutile.

Rachida Brakni, comédienne et amie de Françoise Fabian

Claude Lelouch. Son dernier film L’Amour c’est mieux que la vie, avec Sandrine Bonnaire et Gérard Darmon est sorti le 19 janvier

Françoise Fabian et Claude Lelouch © Radio France / Vincent Josse

Programmation musicale :