Observer ce qui nous entoure lui a donné le goût du partage, notamment de cette beauté qu’il voyait en survolant la Terre.

L’école n’est pas son meilleur souvenir, sa jeunesse fut mouvementée. Rebelle à son éducation bourgeoise, il s’est épanoui en découvrant les animaux, d’abord, l’Afrique ensuite et la photographie.

" La Terre vue du ciel" est un best-seller, 4 millions d’exemplaires vendus, mais le cinéma est, depuis douze ans, depuis “Home”, son principal moyen d’expression.

Certes, il s’agit toujours de donner à admirer la Terre mais aussi, et de plus en plus, d’alerter. Ce photographe et cinéaste est un militant écologiste qui croit à notre responsabilité, à notre réveil. Nous avons les moyens de corriger le tir. Son appel visiblement résonne puisqu’au-delà de ses lecteurs et spectateurs, il est connu des plus jeunes d’entre nous. Une dizaine d'écoles portent son nom. Yann Arthus Bertrand est l'invité du Grand Atelier.

La nouvelle édition de La Terre vue du ciel est disponible aux éditions La Martinière

Legacy, l'héritage d'une vie, co-écrit avec Olivier Blond à paraitre le 25 novembre (La Martinière)

Sebastiao Salgado, photographe. Sa dernière exposition : Amazônia (Philharmonie de Paris) vient de s'achever, véritable invitation à voir et à penser le devenir de la biodiversité et la place des humains dans le monde vivant

Angélique Kidjo, chanteuse. Mother nature est issu d'un album du même titre, hommage à la nature. Sa Fondation Batonga

Armand Amar, musicien, compositeur de musiques de films, notamment de tous les films de Yann Arthus Bertrand

Anastasia Mikova, journaliste et co-réalisatrice des films Human et Woman avec Yann Arthus Bertrand

Florent Gilard, producteur des films de Yann Arthus Bertrand, et cofondateur de Saola Studios

