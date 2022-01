Elevée au Mexique, elle était différente, petite blonde au milieu d’enfants au teint mat, elle était l’étrangère et c’est peut-être à partir de cette position marginale qu’elle a développé sa propre étrangeté. On aime sa joie, sa fantaisie, son excentricité. Mais sait-on vraiment qui elle est ?

Arielle Dombasle © Getty / Foc Kan/WireImage

Comédienne puis chanteuse, elle aime surprendre.

Muse du cinéaste Eric Rohmer, elle a aussi tourné dans des films populaires, Un Indien dans la ville, Astérix et Obélix contre César. Les artistes sont nombreux à la solliciter. L’écrivain et cinéaste Alain Robbe-Grillet, le réalisateur Werner Schroeter, l’homme de théâtre et de music-hall Jérôme Savary et si elle aime chanter le répertoire lyrique, cela ne l’empêche pas de chanter latino ou pop et de se produire au Crazy Horse, en exhibant son corps fin de danseuse. Comme s’il s’agissait de ne pas se fixer de barrières, tout sauf l’absence de liberté.

Avec :

Vincent Darré, décorateur et designer. maisondarre.com. Le petit théâtre de Vincent Darré (Flammarion)

Patrick Mimouni, cinéaste et écrivain. Auteur de Arielle (Flammarion)

Reportage : Arielle Dombasle visite l'Aquarium de Paris

Michel Fau, comédien et metteur en scène. George Dandin ou le mari confondu de Molière en tournée, les 25 et 26 janvier à Compiègne, 28 et 29 à Massy, 1er février à Fréjus, 4 à Draguignan, 10 à Arcachon, 13 en Avignon etc... et à partir du 6 mai à l'Athénée, théâtre Louis Jouvet à Paris

Simon Liberati, écrivain. Ses derniers ouvrages : Les démons (Stock), et Liberty (Seguier)

Henri-Philippe Graetz, musicien, arrangeur et compositeur. Collaborateur d'Arielle Dombasle et Nicolas Ker

Arielle Dombasle à l'Aquarium de Paris © Radio France / Vincent Josse

Programmation musicale :