On connait le cinéaste des « Bronzés », de « Tandem », du « Mari de la coiffeuse » ou de « Ridicule », mais c'est aussi un metteur en scène de théâtre et un auteur de romans et de BD, curieux de tout.

Patrice Leconte © Radio France / Vincent Josse

Dans une bande dessinée consacrée au réalisateur, les auteurs Nicoby et Joub concluent : « Il est quand même incroyable ! Passer de la comédie au polar, au film d'auteur, au dessin animé sans oublier ses romans, les pubs, la radio et les pièces de théâtre. Il est combien, ce cinéaste ? Plusieurs probablement ».

Venez à la rencontre de l'éclectique Patrice Leconte, dans Le Grand Atelier.

Monsieur Bouboule (Rencontres avec un très gros homme) BD de Patrice Leconte (Editions Arthaud)

Leconte fait son cinéma, Joub et Nicoby (Dupuis)

Avec :

Christian de Portzamparc, architecte

Laurence Hansen, directrice du produit et de la stratégie de Citroën pour l'Ami, voiture électrique sans permis

Jean Le Cam, navigateur. Yes we cam, Jean Le Cam avec Jean Louis Le Touzet (Le Seuil). Toutes voiles dehors, autobiographie de Jean Le Cam (Solar Editions)

Reportage au Musée Grévin à Paris

Rencontre avec la photographe Sabine Weiss. Pour en savoir plus sur Sabine Weiss : Emotions (La Martinière) ou encore le photo poche sorti chez Actes Sud en juin derrnier

Sabine Weiss et Patrice Leconte © Radio France / Vincent Josse

Programmation musicale :