Jardiner pour lui n’est pas dominer, imposer son pouvoir, c’est l’inverse. C’est composer avec le vivant, c’est aller dans le sens des énergies en place, surtout pas contre.

Gilles Clément © Radio France / Vincent Josse

Il a révolutionné la manière de penser le jardin. Ce jardinier et paysagiste est d’abord un observateur. Il regarde les insectes, les oiseaux, les fleurs et les plantes qui occupent un espace et à partir de la réalité comprise, analysée, il décide de préserver ou de couper, de faire de la place à la lumière ou à l’ombre pour que tous les éléments puissent vivre en harmonie.

L’inventeur du concept du “Jardin en mouvement” n’est pas l’ami des herbicides, de la taille à tout va.

Si vous êtes allé au Parc André Citroën à Paris, à Lille au Parc Henri Matisse, dans le jardin du Musée du Quai Branly, à Paris, en Suisse, en Espagne, vous avez vu les jardins qu’il conçoit.

A lire : (Selection)

A voir : Le jardin en mouvement, film d'Olivier Comte, disponible en DVD (APRES Editions) et en VOD

Avec :

Géraldine Le Roux, Maître de conférences en anthropologie, Université de Bretagne occidentale. Sea sisters (Indigene Editions / Harmonia Mundi)

Nicolas Gilsoul, architecte et paysagiste. Auteur de Bêtes de villes : petit traité d'histoires naturelles au coeur des cités du monde (Fayard)

Reportage au Parc André Citroën, à Paris

Cyril Mokaiesh, musicien. Son prochain album Dyade, sortira le 8 octobre. Le clip d'Après le déluge. _En concert d_u 23 au 25 novembre à la Nouvelle Eve à Paris

Jean-Philippe Teyssier, paysagiste, auteur et présentateur de l’émission “Jardins d’ici et d’ailleurs” sur Arte

Programmation musicale :