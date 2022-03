Il est possible qu'il rêve de cinéma, la nuit. Depuis l'âge de dix ans, Melvil Poupaud joue et les cinéastes qui l'emploient lui proposent souvent de recommander l'aventure. Dans son univers, la musique est aussi très importante, et s'il dit les mots des autres au cinéma, il en écrit aussi.

Melvil Poupaud © Radio France / Vincent Josse

Il est possible qu’il rêve de cinéma, la nuit. Depuis l’âge de dix ans, il joue et les cinéastes qui l’emploient lui proposent souvent de recommencer l’aventure. Combien de films avec le franco-chilien Raúl Ruiz ? Une dizaine. Francois Ozon lui donne aussi des rendez-vous, quatre rôles déjà, dont cet enfant victime devenu adulte en colère, dans Grâce à Dieu, ou ce prof doux et attentionné dans Eté 85. Son élégance, son physique romantique, inspirent aussi Xavier Dolan ou Arnaud Desplechin, comme ils ont inspiré Rohmer, pour Conte d’été. Happé par la caméra, il en possède aussi et a souvent tourné des films, scènes inspirées par sa vie ou fictions. Ne pas oublier, dans son univers, la nuit et la musique, celle qu’il pratique avec son frère Yarol Poupaud ou en duo avec Benjamin Biolay. Et s’il dit les mots des autres au cinéma, il en écrit aussi. Lisez Quel est mon nom ?, paru aux éditions Stock, ou Voyage à Film City, publié chez Pauvert.

⟩ En première partie d'émission, Melvil Poupaud discute avec le normalien, devenu gendarme puis prêtre et écrivain François Esperet, avec qui il partage la spiritualité et une grande passion pour Bob Dylan, auteur de Ne restons pas ce que nous sommes (Robert Laffont 2021) et l'actrice Chiara Mastroianni qu'il connait depuis le lycée, et qui actuellement fait ses premiers pas au théâtre dans la pièce Le Ciel de Nantes, de Christophe Honoré, au théâtre de l'Odéon.

⟩ En seconde partie d'émission, il dialogue avec le scénariste, réalisateur et talmudiste Pierre-Henry Salfati, auteur de La fabuleuse histoire du juif errant (Albin Michel, 2021), qui est devenu son professeur, ainsi que l'écrivain et essayiste François Meyronnis, qui a créé, avec Yannick Haenel, la revue littéraire Ligne de risque, dont un nouveau numéro sort en mars 2022.

⟩ Avec un reportage tourné au Bus Palladium, club mythique qui vient de fermer ses portes, avec son frère, le musicien Yarol Poupaud.

Yarol et Melvil Poupaud au Bus Balladium © Radio France / Vincent Josse

Archives :

Archive de Raúl Ruiz, sur le premier tournage de Melvil Poupaud, pour son film La Ville des pirates, sur le plateau de l'émission "Le Cercle de Minuit", sur France 2, en 1997

Extrait du film La Ville des pirates, de Raúl Ruiz, avec Melvil Poupaud, sorti en 1984

Extrait du film Grâce à Dieu, de François Ozon, avec Melvil Poupaud, sorti en 2019

Archive de François Ozon, sur son film Grâce à Dieu, dans l'émission "Le Grand Atelier", sur France Inter, en 2019

Extrait du film La Fille de 15 ans, de Jacques Doillon, avec Melvil Poupaud et Judith Godrèche, sorti en 1999

Extrait du film Laurence Anyways, de Xavier Dolan, avec Melvil Poupaud, en 2012

Extrait de la série OVNI(s), avec Melvil Poupaud, diffusé en 2021, sur Canal +

Archive de Melvil Poupaud dans l'émission "Microfilms", sur France Culture, en 1989

Archive de Marguerite Duras, tirée de l'anthologie de ses entretiens par l'INA "Le ravissement de la parole", non daté

Extrait du film Un conte d'été, d'Eric Rohmer, avec Melvil Poupaud, sorti en 1996

Archive d'Agnès Varda sur la "cinécriture", dans le documentaire Varda par Agnès – Causerie 1, d'Arte

Programmation musicale :