Il a une voix identifiable et quand il chante, on devine un petit accent traînant difficile à identifier. Il est né à Rodez mais il a grandi dans le Loiret. Le nom du groupe qui l'a fait connaître est entré dans la légende du rock français au milieu des années 1990.

Le musicien Gaëtan Roussel, dans le restaurant-café-librairie TRAM, à Paris (mai 2022) © Radio France / Vincent Josse

Vous prononcez Louise Attaque et vous voyez aussitôt des visages se mettre à chanter J't'emmène au vent. Combien de spectacles, de tournées, de millions de disques vendus, de rencontres avec un public qui, dès les premiers concerts du groupe, manifestait son enthousiasme. L'auteur-compositeur-interprète a su prendre d'autres chemins. Si Louise Attaque se reforme de temps à autre, Gaëtan Roussel enregistre des disques sous son nom, déjà quatre et prouve son goût des autres en écrivant, en composant pour des chanteurs ou des comédiens, en écrivant de la musique de films, en produisant des albums.

⟩ Dans la première partie, le musicien s'entretient avec le comédien Daniel Auteuil, pour qui Gaëtan Roussel a réalisé l'album Si vous m'aviez connu, sorti en septembre 2021 chez Robin Production et mis en scène son spectacle Déjeuner en l'air (2022). Ce spectacle musical se jouera encore le 11 juin au Château du Plessis Macé dans le cadre du Festival d'Anjou, le 23 juin au Théâtre de la Mer à Sète dans le cadre du festival Quand je pense à Fernande, et le 12 juillet au Logis de la Chabotterie à Saint-Sulpice-le-Verdon.

Invité également, le poète et écrivain Thomas Vinau, joint par téléphone, qui s'intéresse aux choses sans importances, aux trucs qui ne poussent pas droit. Supporter des poussières et militant du minuscule, il tient le blog ETC-ISTE. Il est l'auteur entre autres du recueil de poésie Juste après la pluie, édité chez Points, en 2021, et son dernier roman, Marcello & Co est paru aux éditions Gallimard en mars 2022.

⟩ Dans la seconde partie, Gaëtan Roussel est rejoint par le comédien Grégory Gadebois, son ami dans la vie. Ancien pensionnaire de la Comédie-Française, Grégory Gadebois a été récompensé du César du Meilleur Espoir Masculin en 2012 pour son rôle dans le film Angèle et Tony d'Alix Delaporte et a obtenu plusieurs récompenses pour son rôle dans la pièce Des fleurs pour Algernon dont le Molière du seul en scène 2014, où il interprète le rôle de Charlie, un homme simple dont le QI ne dépasse pas 68, qui va subir une opération du cerveau pour accroître son intelligence, après que l'expérience a réussi sur une souris, Algernon. Il est actuellement à l'affiche du film Coupez ! de Michel Hazanavicius, dans le rôle de Philippe.

Présent également, l'artiste-photographe Chris Morin Eitner, diplômé d'architecture. Il a été marqué par les ruines du site archéologique d'Angkor au Cambodge et réalise depuis des collages photographiques où nos paysages urbains sont recouverts d'une végétation luxuriante, comme si la nature avait repris ses droits. Ses œuvres se retrouvent sur son site, elles sont exposées en permanence à la Galerie W et actuellement sur la façade la mairie d'Enghien-les-Bains, jusqu'au 15 septembre.

+ Avec un reportage tourné dans le café-restaurant-librairie TRAM, rue de la Montagne Saint-Geneviève, dans le 5ème arrondissement de Paris.

Le dernier album de Gaëtan Roussel, Est-ce que tu sais ?, est sorti en mars 2021 sur les labels Play Two et Clap Hands Productions. Le musicien fera la tournée des festivals cet été et sera notamment en concert le 13 juillet aux Francofolies de la Rochelle et à Paris du 27 au 29 octobre, à La Cigale, à Paris.

