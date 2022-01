C’est une femme passionnée, aimable, libre et souriante, une blonde au regard bleu que l’amour a porté et porte encore, malgré l’absence. Elle fut la dernière femme du cinéaste Roger Vadim et son autobiographie lui est d’ailleurs largement consacrée.

Marie-Christine Barrault © Radio France / Vincent Josse

Cette semaine, dans le métro, plongé dans un livre, trois trentenaires m’apostrophent. « Tiens ? Elle a écrit un livre Marie-Christine Barrault ? » Oui, dis-je, Ce long chemin pour arriver jusqu’à toi, une autobiographie chez XO, et je leur demande comment ils connaissent la comédienne.

« Elle a donné une interview très touchante dans le Monde, la semaine dernière » , répond le premier. « Je l’ai vue chez Woody Allen, précise un autre, dans Stardust memories ». Le 3ème ajoute qu’elle elle a été nommé aux Oscars, "mais pour quel film ?" J’ai à peine le temps de répondre qu’il s’agit de « Cousin Cousine » de Jean-Charles Tachella qu’ils ont déjà sauté de la rame.

La jeune fille catholique de « Ma nuit chez Maud » de Rohmer a suivi un chemin qui ne s’oublie pas. Celui du théâtre, du cinéma, de la télévision, celui de la lecture à haute voix aussi, les livres étant sans doute ce qui anime le plus la nièce de Jean-Louis Barrault qui a mené sa barque sans le moindre coup de pouce de son oncle metteur en scène.

Marie-Christine Barrault est sur scène dans « Une mort dans la famille », texte et mise en scène d’Alexander Zeldin, aux Ateliers Berthier-Théâtre de l’Odéon à Paris, jusqu'au 20 février.

Avec :

Yvan Attal, cinéaste. Son dernier film : Les choses humaines, d'après le roman de Karine Tuil

Alexander Zeldin, auteur et metteur en scène. « Une mort dans la famille », aux Ateliers Berthier-Théâtre de l’Odéon à Paris, jusqu'au 20 février.

Pierre Notte, auteur, metteur en scène. Auteur associé au Théâtre du Rond-Point à Paris

Franck Ciup, musicien, pianiste saltimbanque, directeur du Théâtre Saint Bonnet à Bourges

Programmation musicale :