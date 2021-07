La grande vadrouille, le Corniaud, Le gendarme, Fantômas, l'Aile ou la cuisse ou la Folie des grandeurs sont devenus cultes comme tant d'autres, et l'on se souvient encore de nombreuses grimaces et répliques de Pivert, Cruchot, ou Saroyan, plus de 38 ans après sa mort.

Louis de Funès © Getty / Pierre Vauthey/Sygma

C'est à un "Grand Atelier fantôme" joyeux que nous vous convions. Il est consacré à Louis de Funès, le comédien qui, à l'époque, les années 60 et 70, divisait la critique mais qui, depuis sa mort en 1983 et avec le temps, fait sans doute l'unanimité.

Plusieurs invités vont témoigner de ce qu'était de Funès ou tenter d'expliquer le génie de son comique : comment ce fils d'espagnol exilé qui exerça plusieurs métiers dont celui de pianiste de bar devint le méchant, le pingre, le lâche, le délateur le plus célèbre et le plus aimé du cinéma français ?

Rediffusion du 8 avril 2018

