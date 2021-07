Deux grandes femmes à l'honneur aujourd'hui, une avocate qui a consacré une large partie de sa vie à la cause des femmes, et une chanteuse et poète déjantée au look de libellule

Gisèle Halimi, janvier 1975 © Getty / Gilbert UZAN/Gamma-Rapho

Première heure : Hommage à Gisèle Halimi

Si Gisèle Halimi avait été un son, elle aurait été un cri. Un cri qui exhorte les femmes à ne pas se soumettre. La célèbre avocate a d’ailleurs écrit un livre chez Plon Ne vous résignez jamais.

Deuxième heure : Dans l'Atelier de Brigitte Fontaine

Nous l'avions rencontrée dans son appartement parisien, rue Saint-Louis en l’île à Paris et en studio, elle enregistrait alors son 18ème disque "J’ai l’honneur d’être".

