Disciple de Barthes, elle a connu le New York des années 70 où vivaient des artistes et des écrivains dans une liberté absolue. Son œuvre alterne entre essais, romans, récits. L’écrivaine Chantal Thomas mène une vie de femme libre entre le soleil d’Arcachon et les nombreuses villes traversées.

Chantal Thomas, jardin du Palais Royal © Radio France / Vincent Josse

Elle vient d’être élue au fauteuil de Jean d’Ormesson à l’Académie Française et sans doute apportera-t-elle un peu de fraîcheur et de sourire à la noble institution, en plus de son gai savoir du 18ème siècle, elle, l’auteur de “Sade”, de “Casanova, un voyage libertin”, des “Adieux à la Reine”.

Rediffusion du 25 avril 2021

Retrouvez les invités et la programmation musicale ici