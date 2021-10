Partenaire d’écriture et d’invention de Muriel Robin, il écrit souvent pour les autres, les femmes surtout, mais il prend aussi du plaisir à jouer ses sketchs ou son théâtre, parfois celui des autres

Vous l’avez aimé quand il était encore un jeune homme, presque un ado. Il avait 19 ans. Le succès lui est tombé dessus. Il jouait "Le colonel" ou "le scrabble". Humoriste, admirateur de femmes talentueuses qui ont imposé l’humour sur scène, Sylvie Joly, Jacqueline Maillan, ce bordelais monté à Paris a su leur plaire et nous plaire.

Sa vie est faite de hauts et de bas, peut-être de hauts plus hauts et de bas plus bas que les nôtres. Quand il n’est pas au plus bas, il s’inspire de ce qu’il vit pour écrire, avec humour, tendresse et dérision, ce qu’il a traversé.

Il n’a plus 19 ans, c’est un tout jeune quinquagénaire et le théâtre lui permet encore de faire rire et de faire le point. Il est présent dans ses personnages et évoque librement ses excès, ses peurs, son homosexualité assumée difficilement, mais sûrement. C’est le sujet de sa nouvelle pièce, Assume, bordel !, jouée aux Enfants du Paradis, à Paris.

Auteur, conteur, humoriste, comédien, il est aussi volontiers chef de troupe. Repérer le don des autres, le faire grandir est un des talents de cet artiste qui aime tellement qu’on l’aime.

Assume bordel ! pièce écrite par Pierre Palmade, jouée avec Benjamin Gauthier, Théâtre des Enfants du Paradis à Paris, jusqu'au 31 décembre

Dites à mon père que je suis célèbre, Pierre Palmade (Harper Collins)

Avec :

Eliette Abecassis, auteure de Instagrammable (Grasset)

Brice Hillairet, comédien, Molière de la révélation masculine de l’année 2020 pour son rôle dans La Souricière, d’Agatha Christie, adapté par Pierre-Alain Leleu, mise en scène par Ladislas Chollat. En tournée en France actuellement.

Arielle Dombasle, chanteuse, actrice, réalisatrice, metteur en scène, meneuse de revenue. Son compte Instagram

Alex Vizorek, humoriste. Son dernier spectacle Ad Vitam se joue au Théâtre de l'Œuvre à Paris jusqu'au 8 janvier avant de partir en tournée en France. Sur France Inter : Par Jupiter, avec Charline Vanhoenacker et Pastek, avec Tanguy Pastureau.

Christophe André, psychiatre, auteur de nombreux livres dont Imparfaits, libres et heureux, Pratiques de l’estime de soi (Odile Jacob)

Reportage au théâtre Les Enfants du Paradis, à Paris, pendant les répétions de la pièce Assume bordel !

