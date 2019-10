Comment faire face au racisme ? Avec quelles idées, quels arguments mener le combat ? Ce sont les questions qui traversent le livre de la journaliste et réalisatrice, Rokhaya Diallo, publié aux éditions Textuel : « La France, tu l’aimes ou tu la fermes ? ».

Rokhaya Diallo, journaliste, réalisatrice et auteure de « La France tu l'aimes ou tu la fermes ? » © Brigitte Sombié

Article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ».

Notre invitée, Rokhaya Diallo, dénonce le décalage entre les principes universels et la réalité des discriminations sous toutes leurs formes. Elle combat le racisme et dans sa lutte, elle réclame de pouvoir parler de « races », elle dénonce un racisme systémique dans notre société et la domination d’un « communautarisme blanc ».

Au sommaire