Comment se définissent les comportements électoraux ? Thomas Piketty vient de co-diriger l’ouvrage « Clivages politiques et inégalités sociales. Une étude de 50 démocraties (1948-2020) » aux éditions EHESS/Gallimard/Seuil.

Thomas Piketty, économiste, professeur à l’école d’économie de Paris © AFP / Joël Saget

La World Political Cleavages and Inequality Database (WPID) est le résultat d’un programme de recherche collaboratif rassemblant une vingtaine de chercheurs à travers le monde. L’objectif principal du projet est de fournir en libre accès la base de données la plus exhaustive possible sur la structure des clivages politiques et des inégalités sociales dans les démocraties contemporaines, sur les cinq continents, du milieu du XXe siècle à nos jours.