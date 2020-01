De quoi Trump est-il le nom ? Et si, plus encore qu’un symbole, Donald Trump était le symptôme d’une disparition de la politique et du triomphe du capitalisme, voire d’une nouvelle forme de fascisme qui dépasserait très largement les frontières des Etats-Unis d’Amérique ?

Le philosophe Alain Badiou © AFP / Ulf Andersen / Aurimage

C’est la thèse qui est au cœur d’un essai que publie le philosophe français le plus lu, le plus traduit, le plus commenté dans le monde : Alain Badiou. Un petit livre jaune où il critique les démocraties contemporaines et où il appelle à un renouveau de l’Idée communiste. Il est l'auteur de "Trump" (PUF)