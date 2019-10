Faut-il en finir avec l’obsession de la croissance ? Ne faudrait-il pas mieux se focaliser sur le bien-être plutôt que sur le PIB ? Débat avec l'économiste Eloi Laurent, qui publie « Sortir de la croissance. Mode d’emploi » aux éditions Les Liens qui libèrent.

Éloi Laurent, économiste senior à l'OFCE (Centre de recherches en économie de Sciences Po, Paris), professeur à l'École du management et de l’innovation de Sciences Po et professeur invité à l'Université Stanford

Se focaliser sur le PIB, le produit intérieur brut, « rend borgne au bien-être économique, aveugle au bien-être humain, sourd à la souffrance sociale, et muet sur l’état de notre planète ». C’est le constat d'Eloi Laurent, économiste senior à l'OFCE (Centre de recherches en économie de Sciences Po, Paris), professeur à l'École du management et de l’innovation de Sciences Po et professeur invité à l'Université Stanford.

Dans son dernier ouvrage « Sortir de la croissance. Mode d’emploi », il propose de changer de politiques, que ce soit à l’échelle européenne, nationale ou encore locale.