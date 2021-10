La démocratie et le capitalisme, l’Europe et la France sont à reconstruire. C’est le diagnostic sur l’après-Covid qu’on peut lire dans « (Re)constructions », un livre qui vient de paraître aux éditions de l’Observatoire et que signe l’essayiste, économiste et avocat Nicolas Baverez.

Nicolas Baverez, économiste et essayiste, auteur de « (Re)constructions » (L’Observatoire) © Hannah Assouline