Le philosophe Gaspard Koenig publie « Notre vagabonde liberté. A cheval sur les traces de Montaigne » aux éditions de L’Observatoire. Le carnet de voyage d’un libéral convaincu qui a tenté une aventure improbable : partir à cheval sur les traces de Montaigne, de Bordereaux à Rome.

Gaspard Koenig, philosophe et écrivain, auteur de « Notre vagabonde liberté. A cheval sur les traces de Montaigne » (L’Observatoire) © Hannah Assouline

Comment reconquérir nos libertés ? Comment devenir maître de soi ? Un an et demi que le Covid nous obsède. « Le débat public répétitif et sans issue, et les libertés individuelles sont rarement sorties gagnantes » Ces mots sont du philosophe Gaspard Koenig. Il publie un livre passionnant « Notre vagabonde liberté. A cheval sur les traces de Montaigne » (L’Observatoire).

Le philosophe qui a voulu fuir une société trop normée où chacun d’entre nous est contraint par mille règlements, et par mille algorithmes, où notre expression est contrôlée et où nos comportements sont manipulés. A cheval, pour « fuir cette mécanique de contrôle trop bien huilée » pour reprendre ses mots.