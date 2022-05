Le Grand Face-à-face XXL, en public depuis Cergy, avec Eva Sadoun, entrepreneuse et activiste, Stewart Chau, directeur des études politiques et opinion à l’institut de sondage ViaVoice, et Maxime Lledo, journaliste, essayiste. Débat autour de la jeunesse ou plutôt des jeunesses françaises.

Le Grand face à face, en public, depuis la grande salle de « Visages du monde » à Cergy avec Gilles Finchelstein, Natacha Polony et nos invités. © Mathilde Khlat

Débat avec trois jeunes :

Eva Sadoun est entrepreneuse et activiste, engagée pour la finance durable, la transition écologique, l’économie sociale et solidaire.

Auteure de « Une économie à nous » (Actes Sud) et _c_o-présidente Mouvement Impact France, elle a fondé LITA.co et RIFT.

Stewart Chau, directeur des études politiques et opinion à l’institut de sondages ViaVoice, co-auteur de « La Fracture » (Les Arènes) et de « L’opinion des émotions » (L’Aube).

Spécialiste de la jeunesse française fracturée.

Et Maxime Lledo, journaliste, essayiste, auteur de « Génération fracassée » (Fayard), plaidoyer pour une jeunesse libre.