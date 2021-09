France Inter inaugure une version XXL de son « Grand face à face », en public, à Arras. En débat cette semaine, la laïcité, avec l'écrivaine, journaliste et réalisatrice, Caroline Fourest.

Caroline Fourest, éditorialiste et réalisatrice, auteure de « Génération offensée. De la police de la culture à la police de la pensée » (Grasset, 2020) © JF PAGA

Une fois par mois, Ali Baddou, producteur de France Inter, accompagné de Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne, et Gilles Finchelstein, directeur de la Fondation Jean-Jaurès, accueilleront une personnalité et dialogueront directement avec le public depuis une ville de France sur les grands thèmes qui traversent notre société.

« Le grand face à face XXL » se veut un lieu d’échanges et de dialogue au plus près des citoyens. Les spectateurs présents dans la salle pourront poser des questions aux invités et ainsi prendre part au débat démocratique.

La journaliste et essayiste Caroline Fourest inaugure cette première formule autour des questions de la laïcité.