Le grand rendez-vous d'information de la mi-journée, présenté par Yves Decaens

12h30 - 13h : Le confinement à hauteur d'enfants

Nos invités :

Isabelle Filliozat , Psychothérapeute et auteure

, Psychothérapeute et auteure Patrice Huerre, Pédopsychiatre à Paris, Président d'honneur de l'Institut du virtuel et membre du comité Santé des jeunes auprès du CSA.

Pour recevoir écoute et accompagnement dans ce moment difficile avec les enfants, obtenir des informations et des idées concrètes, consultez le site www.enfance-et-covid.org et dès demain, une ligne téléphonique gratuite : 0805 827 827

12h56 : "Carnets de solution" de Philippe Bertrand

Honorer ses morts... malgré tout. Il y a quatre ans Clémentine créait sa start-up pour répondre aux besoins des familles d’aller plus loin dans le deuil avec des témoignages, des souvenirs et des photos : In memori. Aujourd’hui ses services gratuits viennent répondre aux familles qui ne peuvent plus accompagner leurs défunts.

13h : le journal

13h30 - 14h : Le grand rendez-vous, le mag

Le Virus au carré : L’architecture des villes par temps de virus

Avec Mathieu Vidard et son invité Philippe Rahm, architecte