Le grand rendez-vous d'information de la mi-journée, présenté par Bruno Duvic

Le confinement a-t-il eu un effet sur la répartition des taches ménagères ? © Getty / Agnieszka Marcinska / EyeEm

12h30 - 13h : La crise sanitaire a-t-elle permis d’équilibrer le partage des tâches domestiques ?

Nos invités :

Camille Froidevaux-Metterie Philosophe féministe, professeure de sciences politiques, chargée de mission égalité

Philosophe féministe, professeure de sciences politiques, chargée de mission égalité Christine Castelain-Meunier sociologue au CNRS et auteure de "L'instinct paternel - Plaidoyer en faveur des nouveaux pères" chez Larousse

12h56 : "Carnets de solution" de Philippe Bertrand : des repas quotidiens pour les plus démunis par le collectif RAliment. Parmi les associations du collectif, Yes We Camp, avec Emmanuelle Lavaur, responsable pôle alimentaire à Yes We Camp

Pour faire un don : cliquez ici

13h : Le journal