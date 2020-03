Le grand rendez-vous d'information de la mi-journée, présenté par Bruno Duvic

Paniers AMAP © AFP / Philippe Lopez

12h30 - 13h : Comment consomme-t-on pendant le confinement?

Nos invités:

- Edouard Nattée, président de Fox Intelligence. Fox Intelligence réalise des baromètres hebdomadaires sur l'e-commerce

- Olivier Dauvers, journaliste, spécialiste de la grande distribution

- Fanny Parise, anthropologue spécialiste de la consommation. Chercheuse associée à l'Institut Lémanique de Théologie Pratique (ILTP) de l'Université de Lausanne

12h56 : Philippe Bertrand: Carnets de solution

Se repérer pour se nourrir. Le Civam du Gard (Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le monde rural) vient de créer une cartographie interactive qui permet de recenser les magasins de produits agricoles, les points de vente dans les fermes et les producteurs. Cette initiative est reprise par d’autres régions dont le Grand Est. Le succès du répertoire est tel que les inscriptions se multiplient à vitesse grand V.

13h : le journal

13h30-14h : Le grand rendez-vous, le mag

- Le virus au carré de Mathieu Vidard : à quoi sert exactement le confinement et les différentes méthodes de lutte contre l'épidémie ? Avec Dominique Costagliola, directrice de recherche à l'INSERM, membre de l'académie des sciences- #maviedeconfiné avec une sélection de messages que vous nous laissez sur notre répondeur ouvert 24h/24 : 01 56 40 68 68

- Michka Assayas et son choix musical du jour: "On the Floor" (edit) de Perfume Genius

- La prescription culture du jour avec Eva Bettan