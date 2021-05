Elle est la révélation 2021 : à la croisée des genres, Joanna s'impose pour dévoiler son premier album, Sérotonine.

Chanteuse, compositrice et réalisatrice de ses clips, Joanna avec Éric et Quentin © Radio France / Alexia Lacour

Love is in the air, mais pas que ! Joanna, compositrice-interprète rennaise prometteuse, sort cette année son premier album, Sérotonine.

Après un premier clip posté en 2018, puis un EP en 2020, Joanna revient avec son premier album, mélange subtil de beats électroniques, pop, trap ou R'n'B, porté par sa voix unique.

Dans Sérotonine, Joanna, poétesse moderne, nous embarque dans son univers envoûtant, où l'on navigue à traverse les chapitres, comme au cœur d'un livre. Influencée par Mylène Farmer, Björk ou encore FKA Twigs, Joanna ne s'enferme dans aucune case, passant du rap à la pop avec aisance, et nous embarque dans un voyage amoureux et sensuel.

La lecture de Joanna

La pastille de SDM

Mix des nouveautés internationales

Snoop Dogg & ProHoeZak – Say it witcha bootie

Belly - Money on the table feat. Benny The Butcher

Conway the Machine Scatter Brain Ft. J.I.D. & Ludacris (Prod By. Don Cannon)

Mix des nouveautés françaises

Di-Meh – 4X4 diplomatique

La Miellerie - Gimmick (feat. ISHA & Nixon)

Damso - P. DOSE

Programmation musicale

SDM – Le bruit des applaudissements ft. PLK

joanna – Sur ton corps

joanna – Démons ft. Laylow

Sally - SHOOT ft. Chilla, Kanis, Joanna, Alicia & Vicky R