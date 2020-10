Après son énorme tube 93% [Tijuana] (en featuring avec Da Uzi, Hornet la Frappe et Landy), GLK est de retour avec Indécis partie 2, toujours aussi déterminé.

Le rappeur GLK avec Éric et Quentin. © Radio France / Alexia Lacour

C'est en faisant le tour des quartiers avec ses cartons de disques dans le coffre de la voiture qu'il a commencé à vendre ses premiers sons. Quelques années plus tard, GLK a gagné en maturité, et son talent s'est affirmé. A 26 ans, le rappeur de Bobigny sort son nouvel album Indécis, fruit d'un travail acharné depuis des mois, bien accompagné. Parce que rien n'arrive au hasard : GLK est un "charbonneur" comme on dit, mais il sait aussi très bien s'entourer : c'est ce qui ressort quand on observe sa discographie, ponctuée de hits avec les poids lourds du rap français. Son single "93% Tijuana", d'ailleurs, en featuring avec Hornet la Frappe, Landy et Da Uzi est déjà single de platine et cumule désormais plus de 42 millions de vues sur Youtube.

Ce nouveau projet, Indécis Part.2 (qui fait suite à une partie 1 sortie en mars en plein confinement!), dévoile onze titres inédits puissants, accompagnés de 13Block, Naza, Lyna Mahyer et son ami d'enfance Kali.

Mix des nouveautés internationales

TOBi – Made me everything

Reason & Vince Staples – Sauce

Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A. – Franchise

Mix des nouveautés françaises

Nahir – Fin de couplet 8

Gims – Immortel

Le Juiice & Meryl – Ononono

La programmation musicale

Davinhor – Fais les sous

GLK – Dexter

GLK – Grillé

A$AP Ferg & Mulatto – In it

