C'est un des albums les plus attendus de cette année : Kaaris est enfin de retour, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est très en forme. A 40 ans, il prouve une fois de plus qu'il est un des grands rappeurs français.

Le rappeur, compositeur, acteur, producteur et entrepreneur Kaaris, avec Éric et Quentin. © Radio France / Alexia Lacour

Impossible de passer à côté de lui : Kaaris est un des rappeurs les plus influents de ces dernières années, et ce n'est pas avec son nouvel album 2.7.0 que l'on pourra dire le contraire.

Considéré comme un des pionniers de la trap en France, Kaaris affiche une carrière unique, se classant parmi les artistes les plus marquants de la décennie. Avec son premier album Or Noir (aujourd'hui certifié disque de platine), en 2013, le rappeur s'est assuré une place de choix dans la rapgame, ouvrant la voie à une nouvelle génération de rappeurs pratiquant le rap cru et hardcore.

Il revient cette année plus en forme que jamais, avec son 6ème album 2.7.0.

