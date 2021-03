Casser les codes dans un monde à l’arrêt ? C'est le challenge que s'est lancé S.Pri Noir cette année, avec un nouveau concept : Saison 999

Le rappeur S.Pri Noir avec Éric et Quentin. © Radio France / Alexia Lacour

Originaire du XXème arrondissement de Paris, S.Pri Noir est un des artistes qui compte dans le paysage musical français : à la fois totalement ancré dans le rapgame, il est aussi un de ceux qui ne font rien comme les autres. Perfectionniste, multipliant les casquettes de producteur, topliner, réalisateur et auteur, le rappeur alterne entre sons mélodiques et gros bangers, entre sonorités street et romantisme. Il défait les codes, les agendas classiques, les carcans musicaux, et montre que l’année 2021 ne se fera certainement pas sans lui.

Et la preuve en est avec son nouveau concept, lancé début février, Saison 999.

Tous les quinze jours, il dévoile un titre inédit ainsi que son clip, et constitue, semaine après semaine, une tracklist réunissant la crème du rap français. Les morceaux "AR" avec Gazo puis "En vrai" avec DA Uzi ont déjà été visionnés près d’un million de fois, et cette semaine il dévoile titre "Cette vie", avec RK.

Le live de S.Pri Noir : "100 regrets"

"T'es où" avec Benab

Mix des nouveautés internationales

Dijah SB & Harrison – By myself

Drakeo The Ruler – Talk to me ft. Drake

Busta Rhymes & Vybz Kartel – The Don & The Boss (Kaytranada Remix)

Mix des nouveautés françaises

Jorja Smith & Oboy – Come over (remix)

Booba – 1 titre de son nouvel album (à préciser)

Lous & The Yakuza & Sfera Ebbasta – Je ne sais pas

Programmation musicale

Benab & Maes – Andale

S.pri Noir & RK – 7 vies

S.pri Noir & Gazo – AR

Jul – Carré d’as