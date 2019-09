Il transcende ses fans lors de ses concerts, son album "Cicatrices" est déjà certifié disque d’or, Zola,19 ans à peine, a déjà sa place dans la liste des grands espoirs du rap français. Ses textes sont bruts, ses instrus cognent, la génération Z, dont Zola fait parti, c’est le turfu (oui ça veut dire futur).

Zola, rappeur. © Koria/AgenceMPC

Il porte le nom d’un grand écrivain français, mais ce sont de toutes autres histoires que narre Zola au sein de "Cicatrices", son premier album, sorti chez Truth Records, label qu’il a fondé aux côtés de son cousin et de son grand frère. Key Largo, NoName et Ninho sont présents sur l’album, entièrement produit par DJ Kore . Son album "_Cicatrice"_s est certifié disque d’or et bientôt platine avec plus de 80 000 ventes depuis sa sortie le 5 avril

Rencontre ce soir avec ce jeune rappeur du 91 qui cumule déjà plus de 60 millions de vues sur Youtube.

Zola sera en concert à Pitchfork à Paris le jeudi 31 octobre

Le Mix news internationales :

A$AP Rocky : « Babushka Boi »

: « Babushka Boi » IDK feat. Pusha T & J.I.D. : “Porno”

: “Porno” Ras Kaas feat. Snoop Doggy Dogg : « LL Cool J »

: « LL Cool J » Anderson Paak feat. Nate Dogg : “What Can I Do”

Le Mix News francophones :

Junior Bvndo : “ Boss 1 ”

LMB : “Candeloro”

: “Candeloro” Jul feat. Ninho : “Tel Me”

La programmation musicale:

Anderson Paak / Nate dogg : "What can we do?"

: "What can we do?" Jul/Ninho : "Tel me"

: "Tel me" Zola / Ninho : "Papers"

: "Papers" Pusha T / Lauryn Hill : "Coming Home"

: "Coming Home" Zola : " Fuckboi"

" Fuckboi" Niska