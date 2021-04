Il le dit lui-même, c'est le meilleur album de sa vie : Sadek est de retour avec "Aimons-nous vivants"

Le rappeur et acteur Sadek avec Éric et Quentin. © Radio France / Alexia Lacour

C'est par accident qu'il est tombé dans le rap, c'est par passion qu'il y est resté : parcours atypique et talent évident, Sadek est aujourd'hui un des rappeurs les plus reconnus du rapgame français. Et s'il s'est fait rare pendant ces derniers années, c'est pour revenir encore plus fort, avec son nouvel album Aimons-nous Vivants.

Sur son nouveau projet, Sadek invite pas moins de 15 autres artistes (Ninho, Vald, Heuss L'Enfoiré, Kalash Criminel, Leto pour ne citer qu'eux, mais aussi Ali rappeur iconique du duo Lunatic qu'il formait avec Booba) et fait les choses en grand : une tracklist XXL avec 20 titres dont 2 bonus, des couplets énervés et des punchlines en pagaille.

Une chose est sûre : Sadek est de retour en très grande forme !

Le live de Sadek : La Source

Mix des nouveautés internationales

Young M.A. – Succesful

Brockhampton ft. A$AP Rocky & SoGone – Count on me

AG Club – Noho

Mix des nouveautés françaises

Lefa – Chloroquine

Kekra – Dans l’dos

Kepler ft. Leto & Cheu-B – Guedin

Programmation musicale

Sadek – Scottie Pippen

Sadek & Vald - Alliance

7 Jaws – Tchilili