C'est l'un des artistes français les plus connus à travers le monde : Gims est de retour avec son 4ème album solo, Le Fléau.

L’auteur-compositeur-interprète et rappeur Gims avec Éric et Quentin. © Radio France / Alexia Lacour

Gims, c'est l'artiste qui met tout le monde d'accord : des petits aux grands, des puristes du rap au grand public, jamais un artiste n'a autant rassemblé. Et pour cause, à 34 ans, Gims, auteur, compositeur, interprète et producteur, est déjà à l’origine d’une multitude de tubes : que ce soit avec son groupe Sexion d’Assaut (Wati By Night, Casquette à l’envers, Désolé…) ou bien en solo (Bella, J’me Tire, ou l’incontournable Sapés comme jamais).

Cette année, il est de retour avec Le Fléau, album très attendu où il revient à ses origines avec des titres raps efficaces, entouré de la crème du rap français (Vald, Leto, Heuss L’enfoiré, Kaaris, Bosh).

Le live de Gims : "Jusqu'ici tout va bien"

Mix nouveautés internationales

Kash Doll & Tee Grizzly – Bossa Nova

Rico Nasty – Back & Forth ft. Aminé

Tyla Yaweh DDG & Dame D.O.L.L.A. – Stutin’ on you (remix)

Mix nouveautés françaises

Heuss l’Enfoiré & Vald – Matrixé

Jäde - Bisous ft. JMK$

Dinos – Moins un (ft. Nekfeu)

La programmation musicale

Gims – OG NA OG

Gims – SICARIO (ft. Heuss L’Enfoiré)

Sfera Ebbasta & J.Balvin - Baby