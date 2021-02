Leader charismatique du groupe L’Ordre du Periph, Youv Dee impose son style et poursuit son ascension fulgurante : freestyles sur Youtube, une première mixtape en décembre 2017, et aujourd’hui son premier album, La vie de Luxe.

Le rappeur (auteur-interprète) Youv Dee avec Éric et Quentin. © Radio France / Alexia Lacour

Riche de son parcours atypique et hyper déterminé, Youv Dee est un artiste à part : très inspiré par le courant US, influencé par Lil Uzi, Trippie Red ou encore XXXTentacion, le jeune artiste baigne dans un univers de mangas et de jeux vidéos. Il est un des rares artistes pouvant se targuer d'avoir fait un feat avec un rappeur américain, et non des moindres ! En effet, en 2019, Trippie Red, star du cloud-rap aux Etat-Unis, l'invite sur un titre.

Mais Youv Dee avance seul et vite : après une première mixtape en 2017, il sort aujourd'hui son premier album La Vie de luxe, où le jeune rappeur montre l'étendue de son talent.

Le live inédit de Youv Dee "Tremblement de terre"

La pastille de Chicaille Argentée

Mix des nouveautés internationales

Cardi B – Up

Tkay Maidza & Yung Baby Tate – Kim

J.I.D. & Denzel Curry – Bruuuh (Remix)

Mix des nouveautés françaises

SCH – Marché noir

S.pri Noir & Gazo – AR

Hamza & Zed – Réel

La programmation musicale

Chicaille Argentée – Pas comme les autres

Youv’D – Sur les toits

Youv’D – J’rêve

Kore & Lacrim – Mango