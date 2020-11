Il n'a pas seulement trouvé le titre d'album le plus drôle de l'année, il vient aussi de balancer le projet le plus frais de ces derniers mois : Naza est de retour avec son album Gros Bébé.

Le rappeur Naza avec Éric et Quentin au Palais des Glaces à Paris (10). © Radio France / Alexia Lacour

Né a Amiens, Naza a grandi à Creil au coeur d’une grande famille où la musique a toujours résonné. Pas étonnant du coup qu'il y consacre sa vie aujourd'hui.

Très apprécié des artistes, Naza cumule les feats avec des tas d'artistes différents : Keblack (son ami de longue date), Youssoupha (qui le signe dans son label Bomayé au tout début), mais aussi Gradur, Black M, Marwa Loud, Niska, ou encore SCH dans son dernier album…. Personne ne résiste à Naza, qui emporte tout sur son passage, à coup de punchlines bien placés et de flows hyper dansants.

En juillet 2019, il signe chez AllPoints (le label de Kalash Criminel, Meryl, Jul …) et dévoile le morceau Loin de moi, titre certifié disque de diamant où il dévoile une facette plus mélancolique, prémices de son album prévu pour 2020.

Son nouvel album Gros Bébé remplit toutes ses promesses, mêlant ballades romantiques et morceaux hyper rythmés et en affichant des collaborations prestigeuses, avec Keblack, SCH, rappeur marseillais incontournable aujourd’hui, mais aussi Heuss L’Enfoiré, RK, et Niska (avec qui il signe Joli Bébé, le hit de ce début d’année).

Le point "T'es où ?" de la semaine avec Noname

Noname vient de sortir a mixtape Big Panda

Mix des nouveautés internationales

Busta Rhymes & Kendrick Lamar – Look over your shoulder

PA Salieu – Block Boy

Mike Will Made It ft NBA Youngboy & Nicki Minaj – What ThatSpeed Bout?!

Mix des nouveautés françaises

Saf & Alonzo – Merci

Oboy – Cruel

Medine ft Koba LaD, Pirate 182, Remy, Larry, Oxmo Puccino – Grand Paris 2

Programmation musicale de l’émission

Noname – Projet X

Naza – Toi vas là-bas

Naza – J’ai pas sommeil

Naza ft. SCH – Mauvais

