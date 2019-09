Tout ce que Koba LaD touche se transforme en dinguerie. Le jeune rappeur d’Evry cumule plus de 500 millions de streams et plus de 300 millions de vues sur Youtube. Son album "L’Affranchi", sorti en avril, est déjà certifié disque d’or.

Le rappeur Koba LaD en concert pendant le Festival Solidays 22 juin 2019 à Paris. © AFP / Juliette PAVY / Hans Lucas

En moins de deux ans, Koba LaD est devenu une star sans jamais oublier d’où il venait. Le plus incroyable avec Koba LaD, c’est sa musique, de la trap griffée de sa voix d’ores et déjà légendaire.

Koba LaD sera le 9 novembre au Zénith de Paris la Villette.

Mix nouveautés internationales :

OT Genasis & Young Thug : “When I get it”

: “When I get it” Stormzy : “Sounds of Skeng”

“Sounds of Skeng” Earthgang : “Bank”

“Bank” Bishop Nehru : “In my Zone”

Mix nouveautés france :

Sneazzy : “Non Stop”

: “Non Stop” Zikxo + Diddi Trix : “Nordysud”

: “Nordysud” Oxmo & Orelsan : “Ma Life”

Eric et Quentin entourent Koba LaD © Radio France / Amel Khaldi

La programmation musicale:

Koba LaD : "R R 9.1"

: "R R 9.1" Hobo Johnson : " Subaru Crosstreck XV"

Subaru Crosstreck XV" Koba LaD: " Cellophané"

Cellophané" Niska: "Stop"

Freestyle: "Four"