C'est la plus française des artistes R'n'B d'outre-atlantique : la chanteuse et musicienne Lolo Zouaï est passée par Paris il y a quelques mois, l'occasion de faire un petit arrêt dans le studio du Grand Urbain le temps d'une interview.

La musicienne Lolo Zouaï avec Éric et Quentin. © Radio France / Alexia Lacour

Elle est née à Paris, et a grandi aux Etats-Unis, entre San Francisco et New York. Avec ses titres entêtants, son style unique où elle mélange, français et anglais, ballades pop et tubes R'n'B, Lolo Zouaï est bien partie pour s'imposer dans le game.

Un an après son album "High high to Low lows" et une tournée de concerts à travers l'Europe et les Etats-Unis, Lolo Zouaï revient ce mois-ci avec un nouveau single "Alone With You", pour annoncer son nouvel EP prévu pour juin 2020. En 2021, la musicienne et chanteuse rejoindra la superstar américaine Dua Lipa pour assurer sa première partie sur sa tournée Future Nostalgia.

