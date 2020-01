Si 2020 commence très fort en rap, c'est un peu grâce à Maes : le rappeur originaire de Sevran vient de balancer son deuxième album "Les Derniers Salopards", et c'est du très lourd.

A tout juste 25 ans, il s'impose déjà comme un des poids lourds du rap français : Maes a dévoilé le 17 janvier son album Les Derniers Salopards, sur lequel se côtoient les plus grands noms du rap français actuel, comme Ninho, Jul, ou encore Booba.

Le talent paie, et c'est ce qui ressort quand on suit le parcours de Maes : après un passage à la prison de Villepinte alors qu'il vient de sortir du lycée, il rebondit très vite et dévoile son premier album Pure, où on retrouve déjà des tubes comme Billets Verts, ou encore Madrina en featuring avec Booba. Et depuis, il n'arrête pas.

Maes sera à l'Olympia le 10 avril 2020.

Le clip de "Street"

Le live de Maes : "Imparfait"

Le mix nouveautés internationales

IDK - Hello Freestyle pt4

Blueface - Go Viral

Tyler, The Creator - Best interest

Le mix nouveautés françaises

Sadek - Roulette Russe 11 "Trophées"

Les Alchimistes ft. Laylow - Vroum Vroum

Phénomène Bizness ft. PLK - Tous les jours

La programmation musicale

Maes & Booba - Blanche

Quando Rondo & A Boogie Wit Da Hoodie & 2 Chainz - Bad Vibe

Maes - Les gens disent

Hamza & Gambi - Gasolina

