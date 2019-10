Le duo originaire de Gonnesse s'est fait notamment connaître via une série de freestyles postés sur YouTube. Ils viennent de sortir leur première mixtape, "500 key", chez Def Jam.

Digba et MNKS rappeurs, du collectif Key Largo © Alexandre Bin/Universal Music Group

Dans sa mixtape sortie le 11 octobre, Key Largo dévoile un rap cru et efficace, avec des instrus énergiques (certains morceaux sont d'ailleurs produits par Myth Syzer). Le duo, composé de Crularue et La Purple, s'est rencontré au collège à Gonnesse, et aujourd'hui ils accumulent maintenant plusieurs millions de vues sur Youtube. Ils définissent leur musique comme "de la trap qui ambiance" et s'inspirent de leur vie qu quotidien dans leur quartier pour leurs textes.

Fin septembre, ils ont dévoilé NSM :

Le freestyle de Key Largo: "Marabout"

Le Mix news internationales

Gucci Mane & Megan Thee Stallion « Big Booty »

Roddi Ricch « Big Stepper »

Travis Scott « Highest in the room »

Le Mix news francophones

Vald « Ce Monde Est Cruel »

Dinos « XNXX »

Gradur « Rari »

La programmation musicale

Key Largo « NSM »

Dave East & Jacquee « Alone »

Key Largo « L’Oseille »

Gambi « Popopop »