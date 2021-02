C'est le surdoué du rap français : jeune rappeur originaire de Vierzon, adoubés par les plus grands, Josman fait de chacune ses sorties un évènement. Cette année, il est de retour avec un EP court mais efficace, MYSTR J.O.$.

Le rappeur et producteur Josman, avec Éric et Quentin. © Radio France / Alexia Lacour

Dans le paysage musicale français, Josman fait figure d'OVNI : travailleur acharné, il est l'un des MC les plus habiles de la scène rap française. De ceux qui mettent encore le texte et la technique au centre de tout. Rare médiatiquement, chacune de ses apparitions est un évènement, et le rappeur sait jouer du mystère qui l'entoure.

MYSTR J.O.$, c'est un EP de 6 titres, produit avec son frère: une affaire de famille pour celui qui a grandi à Vierzon dans le Cher, et qui a travaillé sans relâche depuis tant d'années, pour accomplir un parcours sans faute ou presque. De son premier album (J.O.$) disque d'or, à un deuxième (SPLIT) en passe de le devenir, Josman ne laisse rien au hasard, artiste méticleux et impliqué.

Mix des nouveautés internationales

Masego J.I.D. & Rapsody – Something ain’t right

Young Thug & Meek Mill T-Shyne – That Go !

Slowthai & Skepta – Cancelled

Mix des nouveautés françaises

Meryl – BB compte

Davinhor – Pas de sentiment

Rim’k & PLK – Cosmos

Programmation musicale

Jäde – Roue libre

Josman – New hares

Josman – Doré

Heuss L’Enfoiré – Gucci Versace