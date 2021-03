Direction les étoiles ce soir avec Youssoupha : le rappeur nous embarque dans l'espace avec son nouvel album, Neptune Terminus.

Le rappeur Youssoupha avec Éric et Quenti. © Radio France / Alexia Lacour

Il est sans aucun doute l'un des meilleurs rappeurs français : Youssoupha est de retour avec son nouvel album Neptune Terminus, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il nous a bien préparé au voyage ! Après avoir dévoilé Solaar Pleure et Astronaute, le rappeur a proposé à ses fans de "découvrir la constellation" de Neptune Terminus sur son site, en naviguant à travers les différentes étoiles de sa galaxie.

Encore une fois, le rappeur frappe fort, ce que ce soit par ses textes puissants, assumés, ou par son flow efficace et maîtrisé. Neptune Terminus tient ses promesses et affiche un casting 5 étoiles, avec notamment Dinos, Lefa, Jok'Air, Josman, ou encore Gaël Faye.

Rappeur mais aussi producteur (avec son label Bomayé Musik, qui produit notamment Naza, Keblack ...), Youssoupha a su prouver à tout le monde qu'il ne rentrait dans aucune case, même s'il pouvait toute les cocher. 3 ans après son dernier projet Polaroïd Expérience, Youssoupha retrouve son public, plus fort que jamais.

Mix des nouveautés internationales

Shakewell – 5 ways

Haviah Mighty & Tobi – Good on my own tonight

Price ft Bas & Wyclef – Selfish

Mix des nouveautés françaises

SCH - Aluminium

Chicaille Argenté & KLN 93 – Hall

Bolémvn – Swipe Up

Programmation musicale

Benab ft. Maes – Andale

Youssoupha – Solaar pleure

Youssoupha & Josman – Collision

SCH & Jul – Mode Akimbo